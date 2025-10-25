В приложение для военнообязанных "Резерв+" добавят две новые отсрочки.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве заявили о запуске бета-тестирования двух новых видов отсрочек от службы в армии через сервис "Резерв+".

Оформить отсрочку онлайн смогут две категории граждан:

родители, которые самостоятельно воспитывают ребёнка до 18 лет;

лица, осуществляющие уход за отцом или матерью с инвалидностью.

Чтобы получить отсрочку, необходимо отправить соответствующий запрос через "Резерв+". Платформа автоматически проверит данные в государственных реестрах, и в случае подтверждения права на отсрочку она будет предоставлена.

В Минобороны отметили, что проверка оснований обычно занимает всего несколько часов, а пользователям не нужно собирать справки или обращаться в ТЦК и СП.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 ноября большинство отсрочек можно будет оформить через сервис "Резерв+" или в Центре предоставления административных услуг.



Напомним, Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому мужчины 25-60 лет, не состоявшие на учете, автоматически вносятся в реестр по данным из других государственных систем.

