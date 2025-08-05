Мобильное приложение "Резерв+" получило новую функцию удалённого оформления отсрочки от службы в армии.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

Освобождение от мобилизации могут получить военнообязанные, у которых жена или муж имеют инвалидность I или II группы.

Ранее Кабмин разрешил отсрочки для всех работающих на армию.

Как написал у себя в Фейсбуке глава Минцифры Михаил Фёдоров, "те, кто поддерживают армию – от дронов до медпрепаратов, – могут оставаться на рабочих местах".

Война в Украине продолжается 1259-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 5 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает охват Покровска с северо-востока, продвинувшись в посёлке Сухецком, свидетельствует карта Deep State. Противник также продвинулся на юге Донецкой области около Зелёного Поля и около Лимана.

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