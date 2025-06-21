Право на образование - это не индульгенция от обязанности защищать государство.

Об этом заявил министр образования Оксен Лисовый на совещании с ректорами вузов Львовской области, о чем он написал в своем Фейсбуке.

"Говорили о фиктивном обучении, в частности в контексте обучения студентов в возрасте 25+. Четко обозначил: руководители учебных заведений отвечают за обучающихся в их учреждениях. Следует обеспечить, чтобы право на образование не становилось механизмом злоупотреблений.

Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и ответственности", - сказано в публикации.

Министр призвал высшие учебные заведения обеспечить прозрачность учебного процесса и не допускать ситуаций, когда статус студента используется как основание для уклонения от мобилизации.

Как мы писали, в конце мая в Луцке отчислили около тысячи студентов в возрасте 25 лет и старше.

Незадолго до этого заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий анонсировал готовящееся массовое отчисление аспирантов старше 25 лет.