В Минобразования заявили, что многих украинцев старше 25 лет отчислят из вузов по результатам весенней сессии
Многие мужчины старше 25 лет, получающие высшее образование, будут отчислены по итогам весенней сессии.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
"Сейчас более сотни учебных заведений проходят проверку относительно того, действительно ли у них учатся студенты мужского пола в возрасте 25 лет и старше, которые были зачислены. Если это очное обучение, то проверка проходит физически, непосредственно в аудиториях. Также проверяются документация, результаты экзаменов. И уже сейчас очевидно, что в этом году у нас будут достаточно много студентов, которые по результатам сессии в мае-июне будут отчислены", - заявил Винницкий.
Ранее сообщалось, что в вузах Украины проходит интенсивная проверка по выявлению аспирантов, которые поступили, чтобы избежать мобилизации в армию.
А перед этим Кабмин внес в Верховную Раду проект закона, который лишит отсрочки от мобилизации получающих профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование старше 25 лет. Проект направлен на пресечение использования образования как способа уклонения от армии.