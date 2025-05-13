Многие мужчины старше 25 лет, получающие высшее образование, будут отчислены по итогам весенней сессии.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

"Сейчас более сотни учебных заведений проходят проверку относительно того, действительно ли у них учатся студенты мужского пола в возрасте 25 лет и старше, которые были зачислены. Если это очное обучение, то проверка проходит физически, непосредственно в аудиториях. Также проверяются документация, результаты экзаменов. И уже сейчас очевидно, что в этом году у нас будут достаточно много студентов, которые по результатам сессии в мае-июне будут отчислены", - заявил Винницкий.

Ранее сообщалось, что в вузах Украины проходит интенсивная проверка по выявлению аспирантов, которые поступили, чтобы избежать мобилизации в армию.

А перед этим Кабмин внес в Верховную Раду проект закона, который лишит отсрочки от мобилизации получающих профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование старше 25 лет. Проект направлен на пресечение использования образования как способа уклонения от армии.