В августе в Украине вступят в силу новшества, затрагивающие трудовую, медицинскую, образовательную, социальную сферы.

Ожидается индексация зарплат для работников бюджетной сферы. Изменятся требования к оформлению отчетности по фонду оплаты труда. Расширится государственная программа "Доступні ліки".

В сервисе "Резерв+" вводится отсрочка от мобилизации для отдельных категорий граждан. Запускаются штрафы для бизнеса. Вводится обязательная электронная верификация билетов "Укрзализныци" через Дія.Підпис. Стартует программа поддержки родителей первоклассников, а также завершается вступительная кампания в вузы страны.

Подробнее обо всех изменениях – в нашем материале.

Индексация зарплат и отчетность

В августе 2025 года предусмотрена очередная индексация заработной платы для работников бюджетной сферы — педагогов, медицинских работников, специалистов социальной сферы и государственных служащих.

Коэффициент индексации составит порядка 2,5%. При этом индексация не равна полноценному повышению зарплаты — цель этого механизма, прежде всего, нивелировать обесценивание национальной валюты.

В то же время, были существенно скорректированы требования к формированию отчетности работодателей по фонду оплаты труда.

Теперь работодатели должны будут предоставлять данные не только по постоянным сотрудникам, но и тех, кто работает удаленно, находится в отпуске или трудится в режиме гибкого графика.

Особенно тщательно потребуется вести учет по льготным категориям работников, а также по сотрудникам с инвалидностью.

Расширение программы "Доступни ліки"

С августа 2025 года расширилась госпрограмма "Доступні ліки", позволяющая получать необходимые медикаменты бесплатно или с частичным софинансированием.

Перечень медикаментов, подлежащих компенсации, пополнился препаратами для терапии артериальной гипертонии, контроля и лечения сахарного диабета II типа, а также средствами для пациентов с эпилепсией.

Кроме того, впервые в перечень включены антидепрессанты и лекарства для купирования тревожных расстройств.

Важное новшество — оформление электронного рецепта через семейного врача. Граждане по-прежнему смогут получить лекарства в аптеках, участвующих в программе, предъявив е-рецепт.

Отсрочка в "Резерв+" для новых категорий

В авугсте в сервисе "Резерв+" запускается новая опция — возможность оформления отсрочки от мобилизации для новых категорий граждан без необходимости посещения ТЦК.

Правом на отсрочку теперь смогут воспользоваться научные и научно-педагогические сотрудники учреждений высшего и профессионального образования, если их статус подтвержден соответствующими ведомственными реестрами.

Помимо них, процедура станет доступна для тех украинцев, у которых муж или жена имеют инвалидность первой или второй группы.

Штрафы для бизнеса с 1 августа 2025 года

Для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения завершился переходной период с послаблениями по кассовой дисциплине.

С 1 августа 2025 года за нарушение правил применения РРО/ПРРО введены штрафы в полном объеме: за первое нарушение — штраф в размере 100% стоимости проданного товара или услуги, за каждое последующее — 150%.

Это касается таких случаев, как невыдача кассового чека, использование несертифицированного кассового аппарата, продажа без фискализации и других нарушений.

Штрафы распространяются практически на все виды торговли и услуг, за исключением деятельности в прифронтовых зонах и некоторых категорий, например, определенных бытовых услуг.

Верификация билетов через Дія.Підпис

С 1 августа 2025 года Украине внедряет новый порядок продажи и возврата железнодорожных билетов: на ряд поездов приобрести или вернуть билеты теперь можно будет только после электронной верификации личности с помощью сервиса Дія.Підпис.

Это касается как внутренних направлений — № 105/106 Одесса—Киев, № 91/92 Львов—Киев, № 29/30 Киев—Ужгород, № 12 Львов—Одесса, № 27/28 Киев—Чоп — так и международных маршрутов в Польшу (Перемышль, Варшава), Венгрию, Словакию и Молдову.

Уточняется, что отмена бумажных билетов и кассовой продажа направлена на борьбу с ситуациями, когда билеты скупают массово на подставные или чужие имена — для последующей перепродажи или злоупотреблений.

Выплаты для родителей первоклассников

В августе запускается специальная программа адресной поддержки семей с детьми, впервые поступающими в школу: родителям предоставят единовременную выплату в размере 5000 гривен — для приобретения всего необходимого к первому учебному году: одежды, учебных принадлежностей, ранца и канцелярии.

Подать заявление можно либо через электронное приложение "Дія", либо в любом отделении Пенсионного фонда Украины.

Программа действует до 1 сентября.

Финал вступительной кампании 2025 года

Абитуриенты, желающие поступить в высшие учебные заведения Украины, должны учитывать новые сроки вступительной кампании: 1 августа — крайний день для регистрации личных электронных кабинетов и участия в творческих конкурсах.

До 6 августа будут опубликованы рейтинговые списки рекомендованных на бюджет, а до 9 августа следует выполнить все необходимые условия — предоставление оригиналов документов и прочие формальности.

Зачисление на бюджетные места состоится до 11 августа включительно, а перевод студентов на вакантные места будет осуществлен до 18 августа.