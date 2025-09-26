Все мужчины призывного возраста, которые не регистрировались в приложении "Резерв+" и не посещали ТЦК и СП, могут получить штраф, а в случае его неуплаты столкнуться с арестом счета.

Такой вывод на основании вчерашнего решения Кабинета министров делает "Судебно-юридическая газета".

Напомним, вчера правительство внесло изменения в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, который был утвержден постановлением от 30 декабря 2022 года. В соответствии с изменениями граждан, которые не стояли на воинском учете без законных оснований, будут ставить на такой учет автоматически.

"Очевидно, теперь каждый из таких мужчин попал в Реестр военнообязанных "Оберег" и может увидеть свои данные в приложении "Резерв+". Пока Минобороны не сообщило цифру о том, сколько мужчин до сих пор не состоят на учете без законных оснований, но очевидно, поскольку они теперь внесены в единую электронную базу, отныне каждый из них может ожидать соответствующий штраф. И в случае добровольной неуплаты штрафа ареста банковских счетов. Также пока неизвестно, какая информационная база послужила основой для переноса из нее данных в "Оберег", - комментирует ситуацию издание.

Ранее в ТЦК заявили, что мужчины, не явившиеся за повесткой и заплатившие штраф, все равно обязаны пройти военную медкомиссию.

Также мы сообщали, что ТЦК не имеют права требовать у граждан проходить ВВК каждый год для получения отсрочки.