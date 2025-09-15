Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не имеют права требовать у граждан проходить военно-врачебную комиссию каждый год для получения отсрочки.

Об этом сообщает командование Сухопутными войсками в ответе на запрос народного депутата из партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

Депутат спросил у военного руководства, могут ли военкомы отправлять на повторную ВВК людей, которые уже были признаны годными к военной службе, при подаче документов на получение отсрочки.

"Главное из этого ответа: если уже признали пригодным без ограничений, проходить ВВК ежегодно не нужно. Старая ВВК не аннулируется автоматически. Отказать в отсрочке из-за несвежих результатов ВВК не имеют права. Ответственности за непрохождение ВВК раз в год законом нет. Повторно направляют на ВВК только тех, кого сочли ограниченно или временно непригодными. Вывод прост: требования ТЦК делать новую ВВК каждый год – это злоупотребление. Закон этого не требует", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

Напомним, летом работников ТЦК и СП обязали носить бодикамеры и записывать проверку документов и вручение повесток.

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что военкомы не имеют права применять силу.