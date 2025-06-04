Перед зданием территориального центра комплектованяи в Хмельницком выстроилась очередь в несколько десятков человек.

Фото публикуют местные телеграм-каналы.

Сегодня – предпоследний день, когда украинцы, имеющие статус ограниченно годных к военной службе, должны добровольно пройти медкомиссию.

Напомним, Минобороны заявило, что с 5 июня ранее ограниченно пригодных будет задерживать полиция. Ранее имевших статус ограниченно пригодных, которые не пройдут военно-врачебную комиссию, будут доставлять в ТЦК. Об этом заявляет Минобороны Украины.

Гражданам, которые самостоятельно не перепройдут ВЛК до 5 июня, грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.