Военнообязанных украинцев, ранее имевших статус ограниченно пригодных, которые не пройдут военно-врачебную комиссию будет задерживать полиция и доставлять в ТЦК.

Об этом заявляет Минобороны Украины.

Гражданам, которые самостоятельно не перепройдут ВЛК до 5 июня, грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Напомним, срок базовой военной подготовки ограниченно пригодных сократили с 45 суток до месяца.

Война в Украине продолжается 1178-й день. Последние новости с главными событиями 16 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ ведёт наступление по всем направлениям, главное из которых – сумское, там неприятель задействовал 67 тысяч военных. Deep State заявляет о потере села Новое на лиманском направлении. Главой делегации в Стамбуле выступает министр обороны Рустем Умеров.

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