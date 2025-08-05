В Украине сотрудники ТЦК не имеют права применять силу.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Судебно-юридическая газета".

"Подчеркиваю: даже во время военного положения работники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона. Они не вправе ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительная доставка или содержание возможны только по решению уполномоченных органов. Граждане тоже должны соблюдать действующие нормы", - сказал омбудсмен.

Напомним, Лубинец говорил, что в Украине было подано больше 3,5 тысяч обращений по поводу нарушений со стороны ТЦК и СП в ходе мобилизации. В этом году граждане подали больше двух тысяч обращений. Причем до наказания дело дошло лишь в полусотне случаев.

Ранее в Одесском областном ТЦК и СП признали, что не имеют права задерживать людей.

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