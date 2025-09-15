В Черкасской области 48-летний ветеран войны по имени Анатолий с инвалидностью ІІІ группы заявил об избиении сотрудниками ТЦК и СП.

Видеоролик с пострадавшим появился в социальных сетях и местных телеграм-каналах.

Анатолий в начале полномасштабной войны пошел добровольцем на фронт, воевал в составе 72-й бригады. Провоевал 2,5 года, в том числе был на сложном участке фронта в Угледаре, получил травму и инвалидность, после чего его списали.

По словам бывшего военного, выйдя на улицу в поселке Стеблев, он увидел на дороге разбросанные вещи, брошенный велосипед и услышал крики, которые доносились из автомобиля на литовских номерах. Он открыл дверь машины и сразу же получил струю газа из баллончика в лицо. После этого его жестоко избили.

"12 сентября шел домой, увидел брошенные вещи на проселочной дороге и велосипед, и стоит машина без опознавательных знаков на литовских номерах. Оттуда кричал человек. Я открыл дверь и получил газовым баллончиком в лицо, меня снесли с ног, начали бить в область шеи и затылка. Я им кричал, что у меня была операция, у меня там пластины, на что они вообще не реагировали", - заявил мужчина.

Народный депутат Алексей Гончаренко тоже опубликовал ролик с Анатолием и сообщил, что сотрудники ТЦК насильно увезли его брата.

Ранее мы рассказывали, как работники ТЦК и полицейские на Волыни стреляли в сельских пенсионерок и забрали инвалида.

А в селе Боратин под Луцком мужчины побили военкомов.