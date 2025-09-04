В селе Боратин под Луцком мужчины побили сотрудников ТЦК. Они выхватили у правоохранителей травматический пистолет и открыли по ним огонь.

Об этом сообщает пресс-служба волынского военкомата.

По предоставленной информации, в селе группа ТЦК пожелала проверить военно-учетные документы у четырех мужчин.

Однако двое из мужчин пытались убежать и спрятаться в заброшенном трехэтажном здании. После этого они начали оказывать физическое сопротивление при попытке все же проверить документы.

Отмечается, что работники ТЦК отбивались от нападавших слезоточивым газом. В результате у одного из военных подтвердили перелом руки.

При этом подчеркиватся, что в итоге всех мужчин, участвующих в инциденте, задержала полиция.

Местный телеканал "Аверс" подготовил репортаж, в котором сообщается, что в Боратыне Волынской области сотрудник ТЦК устроил стрельбу по рабочим на стройке.

Один из рабочих рассказал, что к ним на стройку приехали военкомы, один из которых стал забрызгивать рабочих газовым баллончиком, а другой начал стрелять.

После этого рабочий отобрал баллончик и выбил пистолет у сотрудника ТЦК, с чего началась потасовка.

Ранее мы писали, что сотрудники ТЦК и полицейские на Волыни стреляли в сельских пенсионерок и забрали инвалида.

Напомним, на днях народный депутат Анна Скороход заявляла, что бусификация в Украине будет продолжаться, несмотря на введение бодикамер для сотрудников ТЦК.

