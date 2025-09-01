С 1 сентября 2025 года в Украине вступает в силу ряд важных изменений.

Вводится базовая общевойсковая подготовка в вузах с обязательной практической частью для мужчин. Прекращается финансирование сельских школ с численностью учеников менее 45. Обновляются правила компенсаций по ипотечной программе "еОселя" для переселенцев.

Все сотрудники ТЦК будут обязаны использовать бодикамеры. Повышаются тарифы на распределение электроэнергии для региональных операторов.

Подробнее об этих и других изменениях — в материале "Страны".

Введение общевойсковой подготовки в вузах

С 1 сентября 2025 года в Украине во всех высших учебных заведениях вводится обязательный курс базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для студентов.

Этот курс состоит из 300 академических часов и включает две части: теоретическую (90 часов), которую будут проходить все студенты независимо от пола, и практическую (210 часов), обязательную для мужчин, признанных годными к военной службе после медицинского осмотра. Женщины смогут проходить практическую часть добровольно и при условии постановки на воинский учет.

Программа БОВП направлена на освоение студентами базовых знаний и навыков, которые включают тактическую, разведывательную и психологическую подготовку, основы воинской дисциплины, домедицинскую помощь и навыки обращения с оружием.

Обучение будет организовано как в самих вузах (теоретическая часть), так и в учебных центрах ВСУ и других профильных учреждениях (практическая часть). Практическая подготовка будет проходить в период каникул.

По окончании курса студенты должны будут принять военную присягу, получить сертификат и военно-учетную специальность. Уточняется, что это освобождает мужчин от обязательной базовой военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Прохождение этой подготовки с 1 сентября 2026 года станет обязательным условием для поступления на государственную службу, включая Нацполицию, прокуратуру и органы местного самоуправления.

Отказ от прохождения практической части для мужчин будет считаться основанием для отчисления из вуза.

Закрытие сельских школ

С 1 сентября правительство прекращает финансирование школ, в которых обучается менее 45 учеников, за исключением начальных учебных заведений.

Официально называемая причина такого решения — высокая стоимость обучения одного ученика в малокомплектных школах.

Согласно данным Министерства образования, содержание одного сельского ученика обходится в среднем в 30,4 тысячи гривен в год, в то время как в городе — 24,4 тысячи гривен.

Теперь решение о закрытии или сохранении таких школ будет лежать на местных органах власти, которые смогут финансировать их за счет собственных бюджетов.

Новая компенсация на жилье переселенцам

С 10 сентября вступают в силу обновленные правила программы льготной ипотеки "еОселя" для внутренних переселенцев.

Участниками могут стать ВПЛ, не имеющие жилья на контролируемой Украиной территории (исключая недвижимость в зоне боевых действий) и лица, зарегистрированные в прифронтовой зоне.

Таким людям будет предоставлена компенсация: до 70% от суммы первого взноса, но не более 30% стоимости жилья, до 70% ежемесячного платежа в течение первого года и до 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы, включая страховку.

Оснащение бодикамерами сотрудников ТЦК

С 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК обязаны использовать бодикамеры во время проверки военно-учетных документов и вручения повесток.

Уточняется, что введение видеофиксации призвано повысить прозрачность и законность работы центров, а также защитить права граждан. О последних громких скандалах с участием ТЦК — в нашем материале.

Отсутствие бодикамеры будет наказываться дисциплинарными мерами (то есть будет оставаться на усмотрение начальства военкома).

Рост президентских стипендий

В августе правительство повысило размеры президентских стипендий для учащихся и студентов с выдающимися результатами в учебе и науке.

С сентября 2025 года стипендии составят:

6320 грн для учащихся профтехучилищ (+3570 грн);

7600 грн для студентов колледжей и техникумов (+4280 грн);

10 000 грн для студентов университетов (+5600 грн);

23 700 грн для аспирантов.

школьники, сдавшие НМТ на 185+ баллов, смогут получить стипендию в размере 10 тысяч гривен в год.

Количество таких стипендий — 400.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в будущем планируется повышение стипендий для всех студентов.

Дополнительные поезда "Укрзализныци"

С сентября 2025 года "Укрзализныця" вводит новые дополнительные рейсы нескольких поездов, а именно:

поезд №260/259 Чоп — Кременчуг будет ходить по вторникам, пятницам и субботам из Чопа и по средам, субботам и воскресеньям из Кременчуга;

поезд №258/257 Ясиня — Кропивницкий также будет курсировать три дня в неделю в каждом направлении;

дополнительный поезд №284/283 Ужгород — Киев будет следовать через день, обеспечивая удобную пересадку на скоростные поезда в столице;

с сентября также будут дополнительные поезда Киев — Трускавец и Чоп — Львов.

Повышение тарифов на распределение электроэнергии

С 1 сентября 2025 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вводит новые тарифы на услуги по распределению электроэнергии для ряда операторов региональных сетей.

Повышение в среднем составит 14–23%, что связано с необходимостью погашения долгов перед оператором передачи "Укрэнерго" и подготовкой к отопительному сезону.

Максимальное подорожание ожидается у компаний "Ривнеоблэнерго", "Кировоградоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

При этом тарифы для населения оставлены без изменений.

Новые правила въезда в Латвию

С 1 сентября 2025 года при въезде в Латвию нужно будет заранее подавать сведения о себе и цели поездки через систему eta. gov. lv. Это нововведение коснется и украинцев.

Регистрация необходима минимум за 48 часов до въезда, включая транзит. После подачи данных на указанный e-mail приходит автоматическое подтверждение, отдельного разрешения ждать не нужно.

Если планы изменились, новая информация также вносится не позже чем за двое суток до приезда. Заполнять форму обязан сам путешественник.

В анкете указываются цель поездки, срок и место пребывания, маршрут, контактные данные, а также сведения о возможной службе в госструктурах, участии в выборах или занятии выборных должностей.