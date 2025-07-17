В Украине отменят вызвавшее резонанс правило, по которому с 1 сентября школьники-переселенцы смогут учиться только в очном формате по месту фактического проживания.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в видеообращении.

"В пятницу будет отменен, например, приказ №1 112 (Министерства образования и науки - Ред.), к которому есть много вопросов у депутатского сообщества. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет — за ковид, полномасштабную войну. Будем искать этот путь", — сказал Федоров.

Кроме прочего приказ №1 112 устанавливает, что дистанционный класс должен насчитывать не менее 20 учеников, из-за чего школы с меньшим количеством детей могут быть вынуждены закрыть такие классы, то есть многих школьников подталкивают к переходу на очное образование.

Дополнительные трудности создаются и для детей с оккупированных территорий. Им разрешено обучаться в Украине дистанционно по системе педагогического патронажа, однако родители обязаны предоставлять персональные данные и письменное согласие на их обработку. В условиях оккупации такие действия могут быть восприняты россиянами как сотрудничество с украинскими структурами, что подвергает семьи серьёзной опасности, полагают эксперты.

Также вызвавший резонанс упомянутый приказ предполагает, что очное обучение возможно при наличии укрытий в школе, но на практике во многих прифронтовых районах таких укрытий либо нет, либо они не соответствуют требованиям.

Ранее народный депутат Павел Сушко заявлял, что школам прифронтовых регионов грозит массовое закрытие из-за этого приказа МОН.

Между тем депутаты от партии "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте два законопроекта, которыми хотят изменить систему школьного образования в Украине.