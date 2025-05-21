Школьникам из Украины в Великобритании предлагают изучать русский язык для сдачи выпускного экзамена.

Об этом пишет газета The Telegraph.

Издание пообщалось с несколькими подростками из Украины, которые рассказали, что им предлагают сдавать итоговые экзамены (GCSE) по русскому языку, чтобы иметь более высокий балл для возможного поступления в колледж.

The Telegraph уточняет, что такой вариант предлагают, как правило, частные школы, которые имеют более качественное образование и учителей по большему количеству языков, чем государственные.

Ранее мы сообщали, что власти Буковины требуют от румыноязычной общины, чтобы дети общались на переменах на украинском.

В то же время в Раде рассказывали, что запретить русский язык в школах нельзя ни на переменах, ни в ходе обучения, так как это может восприниматься Европейским союзом как дискриминационная норма, что навредит евроинтеграционному процессу Украины.

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