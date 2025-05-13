На Буковине областная военная администрация рекомендовала румыноязычной общине провести работу, чтобы дети говорили на переменах на украинском языке.

Об этом сообщил народный депутат Георгий Мазурашу.

По его словам, такие действия, напротив, способны оттолкнуть людей от общения на украинском языке.

"Нужно проявлять уважение к коренному населению и их праву в быту пользоваться тем языком, который им удобнее", – считает Мазурашу.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что его офис начал проверки школ на предмет общения на украинском языке. По словам омбудсмена, украинский язык должен звучать не только на уроках, но и на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и даже в бомбоубежище.

При этом норма об обязательном госязыке в неформальном общении в законодательстве отсутствует.

Также Креминь говорил, что в Украине усилят контроль за использованием украинского языка в интернете.

По его словам, "новые регуляции" будут касаться, в частности, видеоплатформ, таких как YouTube и TikTok. Он также подчеркнул, что эти изменения – "важный шаг на пути к евроинтеграции".