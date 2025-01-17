90 часов теории и 210 - практики. В Минобороны рассказали, что будет включать военная подготовка студентов
Курс базовой общевойсковой подготовки студентов будет длиться 300 академических часов. Из них 90 часов уйдут на теорию, а 210 часов - на практику.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Теоретическую часть курса студенты будут проходить в своих учебных заведениях, а практическую – в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.
"Теорию должны пройти все студенты – и мужчины, и женщины. Практический же курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра", – рассказал заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Во время учений студенты получат базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, медицинской помощи, основам военной дисциплины. Также они овладеют навыками обращения с оружием.
После прохождения курса студенты принесут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.
Напомним, согласно закону об ужесточении мобилизации, с 1 сентября 2025 года в Украине вводят базовую общевойсковую подготовку в вузах. За отказ от прохождения подготовки из вуза могут отчислить.
Появление нового курса еще в ноябре анонсировал замминистра образования Михаил Винницкий.