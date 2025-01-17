Курс базовой общевойсковой подготовки студентов будет длиться 300 академических часов. Из них 90 часов уйдут на теорию, а 210 часов - на практику.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Теоретическую часть курса студенты будут проходить в своих учебных заведениях, а ⁠практическую – в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.

"Теорию должны пройти все студенты – и мужчины, и женщины. Практический же курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра", – рассказал заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Во время учений студенты получат базовые знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, медицинской помощи, основам военной дисциплины. Также они овладеют навыками обращения с оружием.

После прохождения курса студенты принесут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

Напомним, согласно закону об ужесточении мобилизации, с 1 сентября 2025 года в Украине вводят базовую общевойсковую подготовку в вузах. За отказ от прохождения подготовки из вуза могут отчислить.

Появление нового курса еще в ноябре анонсировал замминистра образования Михаил Винницкий.