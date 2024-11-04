Обязательную базовую военную подготовку введут для студентов вузов с 2025 года.

Об этом сообщил замминистра образования Михаил Винницкий.

По его словам, подготовка будет начинаться с третьего курса. Студенты будут учиться обращаться с оружием, защищаться и оказывать медицинскую помощь.

При этом Винницкий утверждает, что студентам не будет угрожать отправка на фронт.

"Мобилизационный возраст остаётся 25 лет", – сказал чиновник.

Ранее министр образования Оксен Лисовый заявил, что около 200 тысяч военнообязанных поступают в вузы ради отсрочки от службы в армии.

Война в Украине идет уже 983-й день. Последние новости с ключевыми событиями 4 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Продолжается продвижение войск РФ к городу Курахово – одному из ключевых пунктов обороны ВСУ к западу от Донецка. Наступление идёт сразу с нескольких направлений: востока, северо-востока, северо-запада и юго-запада. Последние два направления наиболее опасны, поскольку, при успехе россиян, ведут к окружению Курахово и обширной прилегающей территории, что в настоящее время не занята неприятелем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.