В Украине продолжится насильственная мобилизация, несмотря на введение бодикамер для военкомов - нардеп
Бусификация в Украине будет продолжаться, несмотря на введение бодикамер для сотрудников ТЦК.
Такое мнение высказала народный депутат Анна Скороход в эфире украинского политического YouTube-канала "Суперпозиция".
"У нас основная проблема – мотивация. Надо изменить определенные вещи для того, чтобы она появилась. Начать надо с того, что у нас покупают бронь, многие люди имеют отсрочки непонятно от чего и для чего. У нас правоохранители имеют отсрочки", – объяснила нардеп.
Напомним, с 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК обязаны использовать бодикамеры во время проверки военно-учетных документов и вручения повесток. Введение видеофиксации призвано повысить прозрачность и законность работы центров, а также защитить права граждан.
Отсутствие бодикамеры будет наказываться дисциплинарными мерами (то есть будет оставаться на усмотрение начальства военкома).
Ранее в Раде говорили, что не более шести процентов насильно мобилизованных украинцев можно привести в относительно боеспособное состояние.
Также сообщалось, что сотрудники ТЦК и СП Украины в год получают до 2 миллиардов евро взяток от военнообязанных.