Бусификация в Украине будет продолжаться, несмотря на введение бодикамер для сотрудников ТЦК.

Такое мнение высказала народный депутат Анна Скороход в эфире украинского политического YouTube-канала "Суперпозиция".

"У нас основная проблема – мотивация. Надо изменить определенные вещи для того, чтобы она появилась. Начать надо с того, что у нас покупают бронь, многие люди имеют отсрочки непонятно от чего и для чего. У нас правоохранители имеют отсрочки", – объяснила нардеп.

Напомним, с 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК обязаны использовать бодикамеры во время проверки военно-учетных документов и вручения повесток. Введение видеофиксации призвано повысить прозрачность и законность работы центров, а также защитить права граждан.

Отсутствие бодикамеры будет наказываться дисциплинарными мерами (то есть будет оставаться на усмотрение начальства военкома).

Ранее в Раде говорили, что не более шести процентов насильно мобилизованных украинцев можно привести в относительно боеспособное состояние.

Также сообщалось, что сотрудники ТЦК и СП Украины в год получают до 2 миллиардов евро взяток от военнообязанных.