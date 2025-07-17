В Германии среди прохожих провели опрос, что они думают о методах, используемых украинскими военкомами в ходе мобилизационных мероприятий.

Кадры интервью публикуют политические телеграм-каналы.

Большинство респондентов осудили увиденное и отметили, что это не похоже на демократию. Пожилая женщина предположила, что действие происходит в Китае или КНДР.

Один мужчина сказал, что "может понять, что когда заканчиваются люди, государство говорит, что нужно защищать свою страну", хотя вопрос призыва в армию – "сложный".

Остальные опрошенные отнеслись к видео негативно.

Накануне о том, что мир должен обратить внимание на действия ТЦК в Украине заявили власти Венгрии.

Война в Украине продолжается 1240-й день. Последние новости с ключевыми событиями 17 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне Deep State сообщил, что армия РФ продвинулась на трёх участках около границы Днепропетровской области: неприятель сделал рывок по трассе на посёлок Искру, а также закрепился и позиции к западу от деревни Фёдоровки. Противник также расширил свой плацдарм в районе села Мелового Харьковской области.

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