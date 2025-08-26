В Ужгороде Иван Белецкий, который был уволен из полиции за помощь, оказанную избитому ТЦК ветерану ВСУ, сам оказался в ТЦК.

Об этом сообщает областной военкомат.

В ТЦК заявили, что экс-правоохранитель после увольнения вовремя не обновил свои данные, а потому оказался в розыске. Медкомиссия не выявила у него ограничений на службу в армии, Белецкий был мобилизован в общем порядке.

Жена бывшего полицейского говорит, что недавно он перенёс операцию на суставе.

Опубликованы кадры задержания Белецкого. Видно, что женщина пыталась помешать пятерым военкомам увезти его.

Напомним, работая в полиции, мужчина заступился за ветерана ВСУ, избитого служащими местного центра комплектования армии и помог пострадавшему доказать свою правоту. Затем Белецкий заявил о своём увольнении из органов, о мобилизации и избиении своего адвоката.

Ранее на Волыни военкомы и полицейские стреляли в пенсионерок и мобилизовали инвалида.

Война в Украине продолжается 1280-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские войска контратаковали у границы Днепропетровской области. По словам главкома Александра Сырского, ВСУ освободили село Зелёный Гай у административной границы. В свою очередь россияне заявляют, что наступают в Днепропетровской области: минобороны РФ заявило о захвате села Филия Межевского района, а также деревни Запорожское у границ Донецкой и Днепропетровской областей.

