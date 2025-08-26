Во вторник, 26 августа, в Украине идет 1280-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8.24 В 2025 году число мужчин, пытавшихся бежать через границу в Беларусь, выросло в разы, сообщили в Госпогранслужбе журналистам “Слидство.Инфо”.

С начала года и до 1 августа пограничники задержали 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пытались пересечь границу вне пунктов пропуска.

Для сравнения, в 2024 году таких случаев было 336, в 2023-м - 26, а в 2022-м - 61.

8.20 ВСУ скоро потеряют Серебрянское лесничество и соседние территории, пишет военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Оборона Серебрянского лесничества подходит к своему завершению. Вместе с этим также подходит к концу оборона плацдарма на восточном берегу реки Жеребец. Это существенно ухудшает позиции для обоих ключевых населённых пунктов к востоку от Краматорско-Славянской агломерации — Северска и Лимана", - считает Мирошников.

По его словам, Северск уже фактически в полуокружении с двух сторон, а если из Серебрянского леса россияне захватят Дроновку — то охват будет уже с трёх сторон.

"Дела там, мягко говоря, не очень. Если не сказать - совсем плохие", - добавляет Мирошников.

7.53 Starlink для Украины отключать не будут, заявили в канцелярии польского президента Навроцкого.

Её начальник Збигнев Богуцкий опроверг слова цифрового министра Гавковского о прекращении оплаты за услугу.

"Вето господина президента не отключает интернет Starlink для Украины, так как расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а проект, внесённый президентом в Сейм, сохраняет этот порядок. Достаточно в сентябре оперативно провести президентскую инициативу через польский парламент. Аналогично обстоит дело и с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте", - написал Богуцкий.

Речь о законопроекте правительства, который был ветирован президентом. Навроцкий требует изъять из документа выплаты для неработающих украинцев. При этом в законопроекте также указано и финансирование других нужд Украины, включая Starlink (которые блокируются через вето).

То есть теперь польский Сейм должен будет принять изменённый закон, убрав оттуда часть выплат украинским беженцам, чтобы президент снова не ветировал его.