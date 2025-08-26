Соединённые Штаты надеются урегулировать войну в Украине до 31 декабря 2025 года, заявил специальный представитель Белого дома Стивен Уиткофф.

"Украина, Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – на этой неделе мы проводим встречи по всем трем этим конфликтам", – сообщил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Также Уиткофф назвал президента США "лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю".

Трамп в свою очередь заявил, что рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро".

Ранее стало известно, что европейские лидеры обеспокоены, что президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой на Аляске заключит "грязную сделку" и объявит о дипломатической победе.

Ключевую роль в последней перемене настроения Трампа сыграл его партнер в сфере недвижимости Стив Уиткофф.

"Господин Уиткофф выступает за заключение большой сделки между Америкой и Россией. Его участие в переговорах обычно шло во вред Украине", – говорится в статье The Economist.

Мы также сообщали, кто такой Кирилл из Киева, с которым Уиткофф вёл переговоры в Москве.