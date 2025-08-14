Европейские лидеры обеспокоены, что президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой на Аляске заключит "грязную сделку" и объявит о дипломатической победе, пишет The Economist.

По мнению издания, это может поставить Украину и её союзников в безвыходное положение.

После сегодняшнего онлайн-саммита Трампа с Зеленским и европейскими лидерами "союзники Украины по-прежнему обеспокоены тем, что президент США настаивает на территориальном обмене, который г-ну Зеленскому будет сложно реализовать".

Издание считает, что ключевую роль в последней перемене настроения Трампа сыграл его партнер в сфере недвижимости Стив Уиткофф.

"Господин Уиткофф выступает за заключение большой сделки между Америкой и Россией. Его участие в переговорах обычно шло во вред Украине", – говорится в статье.

"Каким-то образом обсуждение признания Украиной российского контроля над оккупированными территориями переросло в разговоры о передаче России большего количества территорий. Концепция обменов обсуждалась с прошлого года, когда украинские войска занимали позиции в Курской области России. С тех пор Украина была практически полностью вытеснена из Курска, что делает это предложение спорным. Однако зомби-идея обменов, по-видимому, продолжает жить в Вашингтоне. Источники сообщают, что последние предложения Украины содержат одно чёткое условие: полное прекращение огня должно предшествовать любым разговорам о передаче территорий. Всё остальное, предупреждает один источник, откроет «ящик Пандоры». Этого недостаточно для американцев, которые призывают Украину сделать встречное предложение, включающее часть её собственной территории", – сообщает The Economist.

Ранее в Белом доме объяснили, почему Зеленского не будет на встрече Трампа с Путиным на Аляске.