Комментарии президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском "не предвещают ничего хорошего" перед встречей с Путиным на Аляске 15 августа, считает корреспондент Sky News Дэвид Блевенс.

По словам Блевинса, складывается впечатление, что Дональд Трамп снова начал «идолизировать» Владимира Путина перед своими переговорами с президентом России в пятницу.

В подтверждение журналист привел цитаты заявлений Трампа:

"Он сказал, что, по его мнению, было весьма «уважительно» (именно так он это назвал), что Владимир Путин решил приехать в нашу страну, а не мы – в его".

Его и беспокоило то, что Владимир Зеленский говорил о необходимости конституционного одобрения потенциального обмена землей, но он заявил, что ему (Зеленскому - Ред.) не нужно конституционное одобрение, чтобы начать войну и убивать людей".

Блевинс считает, что складывается впечатление, будто мы снова вернулись к ситуации, когда Трамп "унижает" президента Украины.

"Это не сулит ничего хорошего в преддверии исторического саммита, который должен состояться в пятницу", – добавил он.

Ранее стало известно, что в Европе разочарованы согласием Дональда Трампа на встречу с президентом России.

В американских изданиях появились сообщения, что в Украине скептически оценили идею встречи Трампа и Путина.