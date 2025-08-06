Согласие президента США Дональда Трампа на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе будет сложно реализовать на практике в такие сжатые сроки, пишет CNN.

Об этом заявил один из сотрудников Белого дома, который отметил, что есть "логистические трудности".

В то же время официально Белый дом подтверждает готовность встретиться.

"Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Место для возможной встречи Путина и Трампа еще не определено, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан заявил, что есть принципиальная договоренность о встрече лидеров России и Украины.

Фидан подтвердил, что на третьем раунде в Стамбуле обсуждалось, как и при каких условиях должны встретиться Зеленский и Путин.

Также Владимир Зеленский назвал личную встречу на уровне лидеров стран главным условием мира в Украине, комментируя телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.