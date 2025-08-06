"У нас завтра встреча с Россией", заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Он добавил, что США позже решат, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, шаги будут зависеть от результата переговоров Стива Уиткоффа в Москве.

На фоне его высказываний руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на традиционном брифинге с журналистами призвала "не опережать события" из-за предположения о неминуемом ужесточении санкций в отношении России.

Брюс объяснила собравшимся, что Трамп сохраняет настрой прежде всего на дипломатическое урегулирование конфликта в Украине.

Самолет, на борту которого может находиться спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф, уже вылетел из Штатов в РФ, сообщают российские издания со ссылкой на данные диспетчеров.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Москве сообщил, что Россия может согласиться на ограниченное перемирие в воздухе с Украиной - прекращение ударов дронами и ракетами как жест в сторону Трампа, но при этом война "на земле" будет продолжаться.