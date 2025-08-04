Представитель США Стив Уиткофф может приехать в Москву в среду или четверг. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Он также подтвердил, что введет санкции против России после 8 августа - но не уверен в их эффективности.

"Будут санкции, но, похоже, они довольно хорошо умеют их обходить. Знаете, это хитрые ребята, и они неплохо справляются с обходом санкций, так что посмотрим, что будет. Но сейчас Стив сосредоточен на границе - я имею в виду ситуацию с Газой, обеспечением людей едой. И, возможно, на следующей неделе, в среду или четверг, он поедет в Россию. Они хотят его увидеть. Они попросили о встрече, так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Трамп.

Президент США также заявил, что две атомные подводные лодки, которые он направил после слов заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "ближе к России", прибыли на место дислокации.

"Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть", - сказал Трамп.

При этом он уверен, что США удастся остановить войну в Украине.

"В этой нелепой войне гибнет много людей. И, знаете ли, мы остановили войну во многих странах, Индии и Пакистане. Мы остановили множество стран. Мы остановим и эту войну. Каким-то образом мы её остановим. Это действительно ужасная война", - заявил президент США.

Как этот эпизод повлияет на переговорный процесс по Украине, мы анализировали в отдельном материале.