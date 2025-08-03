Если президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решит ввести американские подводные лодки в акваторию Чёрного моря, ему потребуется одобрение Анкары.

Об этом пишет турецкая газета Turkiye со ссылкой на эксперта по международному праву Хакана Эркинера.

Так, если глава Белого дома подразумевал Чёрное море, когда говорил, что разместит атомные подлодки "ближе к России", то, в соответствии с конвенцией Монтре, он должен будет получить особое разрешение, поскольку конвенция не допускает постоянного присутствия атомных подлодок в этом районе.

Конвенция Монтре ограничивает пребывание кораблей нечерноморских государств в акватории Чёрного моря.

Напомним, заявление Трампа о передислокации атомных подводных лодок вызвало неоднозначную реакцию в США.

О том, что означают слова президента США о перемещении ядерных подлодок, мы подробно писали в отдельном материале.

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