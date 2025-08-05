Россия может согласиться на ограниченное перемирие в воздухе с Украиной – прекращение ударов дронами и ракетами как жест в сторону президента США Дональда Трампа, но при этом война будет продолжаться.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Москве.

"Кремль взвешивает варианты уступок президенту США Дональду Трампу , которые могли бы включать воздушное перемирие с Украиной в попытке предотвратить угрозу вторичных санкций, даже несмотря на то, что Россия по-прежнему полна решимости продолжать войну. Официальные лица в Москве признают, что визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе даёт запоздалую возможность достичь соглашения с Трампом, даже если ожидания успеха невелики, сообщили источники, знакомые с ситуацией, пожелавшие остаться анонимными, поскольку обсуждались деликатные вопросы. Приостановка авиаударов с использованием беспилотников и ракет в качестве жеста деэскалации может стать одним из потенциальных предложений при условии, что Украина также подпишется под этим предложением, сказал один из них. Тем не менее президент РФ Владимир Путин не согласится на всеобщее прекращение огня в Украине, поскольку его войска продолжают уверенное продвижение на поле боя, а военные цели России остаются неизменными", – говорится в публикации.

Ранее агентство Reuters писало, что Путин не верит в ультиматум главы Белого дома, который заканчивается в пятницу, 8 августа, и не намерен его исполнять.

Напомним, большинство прогнозов сейчас сводятся к тому, что Путин отвергнет ультиматум Трампа и никакого перемирия не будет. Что произойдет после 8 августа, мы анализировали в отдельном материале.