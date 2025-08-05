Президент РФ Владимир Путин не верит в ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа, который заканчивается в пятницу, и не намерен его исполнять.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По их словам, Путин уверен в победе России и сомневается, что новые санкции США будут эффективными. Генштаб РФ заявил Путину, что украинский фронт "рухнет через два-три месяца".

При этом президент РФ "не хочет злить" Трампа и "понимает, что, возможно, упускает шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели важнее" - это захват четырех областей Украины. В частном порядке Путин выразил "обеспокоенность" ухудшением отношений с США, но всё ещё "сохраняет надежду", что Россия сможет "снова подружиться" с Америкой и торговать с Западом. "Его беспокоит" раздражение Трампа, но он "не может позволить себе закончить войну только потому, что этого хочет Трамп".

Кремль не уверен в том, что Трамп вообще выполнит свой ультиматум, потому что "он и раньше угрожал", а затем не предпринимал никаких действий или менял свое решение. Также Москва не верит в то, что Китай прекратит покупать ее нефть.

Еще источник добавил, что переговоры в Стамбуле "не имеют реального содержания, за исключением обсуждений гуманитарных обменов".

Материал с аналогичным посылом выпустила и газета The New York Times. Как написал в авторской колонке для издания российский оппозиционный журналист Михаил Зыгарь, Трамп "не напугал российскую элиту" своим ультиматумом, а Путин считает переговоры и компромиссы с США бессмысленными.

По словам его кремлёвских источников, Путин в принципе "утратил веру в саму идею достижения соглашений с Соединёнными Штатами". Он считает, что любая американская администрация по определению временна, и поэтому любая сделка с ней бессмысленна.

"Сегодня у власти Трамп, но через три года его может уже не быть. Личные отношения ничего не значат. Для Путина больше невозможно выстроить рабочие отношения с Америкой. Враждебность, а не дружба, — вот политика", - пишет Зыгарь.

В этом плане предстоящий визит в Москву спецпредставителя США Стива Уиткоффа "ничего не изменит". Трамп, возможно, и разозлился на Путина, но президенту России это "совершенно безразлично".

Российская элита и бизнес не верят, что Трамп введет обещанные вторичные пошлины, поскольку любые реальные ограничения приведут к резкому росту мировых цен на нефть, что грозит Трампу политическими последствиями, а также к ухудшению отношений с Индией, Китаем и Турцией.

"В Москве никто не воспринял это (ультиматум Трампа - Ред.) всерьёз. После более чем трёх лет жизни под санкциями в Кремле считают, что смогут справиться с любыми новыми мерами — да и вообще не факт, что Трамп доведёт угрозы до конца, в чём многие в Москве сильно сомневаются", - говорится в статье.

Напомним, неделю назад Трамп сократил 50-дневный ультиматум Путину до 10 дней.

Как мы писали, Китай дважды отклонял требование США прекратить покупку нефти в России.