Несмотря на попытки давления президента США Дональда Трампа, Индия "ведет себя вызывающе". Об этом пишет агентство Bloomberg.

Премьер-министр Нарендра Моди, у которого в прошлом были теплые отношения с Трампом, "дал понять, что его администрация продолжит покупать российскую нефть" (от которой Трамп требует отказаться).

Официальные лица Индии заявили агентству, что "импорт (российской нефти - Ред.) предназначен для обеспечения предсказуемых и доступных цен на энергию для индийского потребителя", и назвали его "необходимостью, вызванной ситуацией на мировом рынке".

Правительство Моди по-прежнему не дает индийским нефтеперерабатывающим заводам инструкций прекратить закупки российской нефти. И такое решение никем не принималось.

Конфликт из-за российской нефти - не единственный камень преткновения, осложняющий дискуссию по снижению пошлин.

"Моди не хотел открывать для США чувствительные сектора, такие как сельское хозяйство и молочная промышленность. Индия ограничивает импорт молочных продуктов из-за правил, касающихся кормов для животных, которые не могут быть ослаблены из-за религиозных чувств", - пишет Bloomberg.

В целом отношения между Моди и Трампом "ухудшились во время второго срока президента США", особенно после столкновений между Индией и Пакистаном, когда Трамп пригрозил прекратить торговые переговоры и заблокировать доступ к рынкам США, если страны не прекратят боевые действия.

"Трамп заявил, что его действия принесли мир, и это еще больше разозлило Нью-Дели", - пишет агентство.

Ранее МИД Индии дал понять, что страна не намерена отказываться от торговли с Россией.

Напомним, Трамп намерен повысить пошлины для Индии за покупку российской нефти.