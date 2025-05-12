Индия приостановила боевые действия против Пакистана.

Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в обращении к нации, передаёт телеканал TOI.

По словам главы индийского правительства, дальнейший действия Нью-Дели будут зависеть от шагов Исламабада.

Напомним, Индия также разблокировала часть шлюзов дамбы на реке Чинаб, возобновив водоснабжение Пакистана.

Ранее в Индии заявили, что продолжают операцию "Синдур", несмотря на договорённость о прекращении огня при посредстве США.

По сведениям ВВС, индийские военные успешно достигли ранее поставленных в рамках операции целей "в хорошо продуманной и сдержанной манере". Общественность призвали избегать спекуляций и распространения непроверенной информации.

Как мы сообщали, американский лидер Дональд Трамп договорился с Индией и Пакистаном о полной остановке боевых действий.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что проявили здравый смысл и высокий уровень разумности", – написал республиканец в своей соцсети.