Военно-воздушные силы Индии заявили, что операция "Синдур" продолжается, несмотря на прекращение огня, объявленное Нью-Дели и Исламабадом днем ранее.

Об этом говорится в сообщении ВВС Индии.

ВВС призвали общественность избегать спекуляций и распространения непроверенной информации.

"Поскольку операции еще продолжаются, подробный брифинг будет предоставлен в надлежащее время", – говорится в сообщении.

Отмечается, что индийские военные успешно выполнили ранее поставленные в рамках операции "Синдур" цели "в хорошо продуманной и сдержанной манере".

СМИ сообщают, что Индия открыла один из шлюзов дамбы на реке Чинаб: вода частично начала течь в сторону Пакистана.

Это произошло после договоренности о прекращении огня.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Индией и Пакистаном о полном и немедленном прекращении огня. При этом через несколько часов после остановки боевых действий в Кашмире прозвучали взрывы.

О резком обострении между Индией и Пакистаном, которые являются ядерными державами, мы писали в отдельном материале.