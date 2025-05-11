В Индии заявили, что продолжают операцию "Синдур", несмотря на прекращение огня
Военно-воздушные силы Индии заявили, что операция "Синдур" продолжается, несмотря на прекращение огня, объявленное Нью-Дели и Исламабадом днем ранее.
Об этом говорится в сообщении ВВС Индии.
ВВС призвали общественность избегать спекуляций и распространения непроверенной информации.
"Поскольку операции еще продолжаются, подробный брифинг будет предоставлен в надлежащее время", – говорится в сообщении.
Отмечается, что индийские военные успешно выполнили ранее поставленные в рамках операции "Синдур" цели "в хорошо продуманной и сдержанной манере".
СМИ сообщают, что Индия открыла один из шлюзов дамбы на реке Чинаб: вода частично начала течь в сторону Пакистана.
Это произошло после договоренности о прекращении огня.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Индией и Пакистаном о полном и немедленном прекращении огня. При этом через несколько часов после остановки боевых действий в Кашмире прозвучали взрывы.
О резком обострении между Индией и Пакистаном, которые являются ядерными державами, мы писали в отдельном материале.