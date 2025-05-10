Индия обвиняет Пакистан. Через несколько часов после остановки огня в Кашмире прогремели взрывы. Видео
В Кашмире прозвучали взрывы через несколько часов после остановки боевых действий между Индией и Пакистаном.
Об этом заявил главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла в соцсети Х. Телеграм-каналы опубликовали кадры воздушной атаки.
"Что, чёрт возьми, только что случилось с прекращением огня? Взрывы были слышны по всему Сринагару", – написал политик.
Телеканал CNN также сообщает о множестве взрывов сегодня вечером, за которыми последовало отключение электроснабжения.
Местные паблики пишут о работе индийской ПВО по пакистанским дронам.
Индийские власти обвиняют Пакистан в налётах беспилотников и атаке военных баз в Кашмире. В ответ начали наноситься ракетные удары.
Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри заявил, что Пакистан нарушил соглашение о прекращении военных действий с Индией. По его словам, "вооружённые силы дают соответствующий ответ на эти нарушения".
Напомним, о полном прекращении огня между Индией и Пакистаном после "долгой ночи переговоров" сообщил президент США Дональд Трамп.
" Я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что проявили здравый смысл и высокий уровень разумности", – написал Трамп.
По сведениям телеканала CNN, ключевым переговорщиком был вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Ранее эксперты отмечали, что вооружённый конфликт Индии и Пакистана может перерасти в полномасштабную войну.