Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые высказался о нарастающем торговом конфликте с США. В том числе из-за закупки российской нефти.

Его словам передает издание Bloomberg.

В своей речи на митинге в Уттар-Прадеш в субботу он не упомянул напрямую о новых 25% пошлинах США, однако призвал граждан Индии покупать товары местного производства, чтобы смягчить последствия для экономики в условиях повышенной глобальной неопределенности.

"Мировая экономика переживает много опасений, царит атмосфера нестабильности. Теперь, что бы мы не покупали, должен быть только один критерий: мы будем покупать те вещи, которые были произведены потом индийцев. Интересы наших фермеров, наших малых предприятий и занятость нашей молодежи имеют первостепенное значение", - заявил Моди.

Он также добавил, что Индия должна оставаться "бдительной" в отношении своих экономических интересов, когда другие страны сосредоточены на своих собственных интересах.

Ранее Bloomberg также сообщало, что правительство Моди не давало индийским НПЗ указаний прекратить закупки российской нефти, и решение о приостановке закупок пока не принято.

Напомним, Трамп объявил, что США введут 25-процентную пошлину "плюс штраф" на товары из Индии. Он отметил, что Индия закупает "большую часть" своего военного снаряжения и энергии у России - "в то время, как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине".