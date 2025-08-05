Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ждать "дальнейших шагов" от России по размещению ракет малой и средней дальности в Европе.

Так он прокомментировал вчерашнее заявление МИД России о выходе из моратория по таким ракетам. Он назвал такой шаг "результатом антироссийской политики стран НАТО".

"Это новая реальность, с которой придётся считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов", - написал Медведев.

Отметим, что под категорию таких ракет подпадает и "Орешник", о серийном производстве которого на прошлой неделе заявил Путин.

Напомним, что о планах выхода из моратория Москва заявила после удара "Орешником" по Южмашу в Днепре.

Тогда же мы приводили мнение российского военного эксперта Ширяева, который заявил, что Россия развертывает "Орешник" в ответ на планы США разместить в Европе "Томагавки", а также гиперзвуковое оружие.

Кроме того, это делается "в расчете на будущие переговоры о безопасности Европы".

По его мнению, размещение таких ракет с обеих сторон усилит угрозу ядерной войны - поскольку практически не оставляет времени на размышления, наносить ли ответный удар при запуске. Что, по мнению Ширяева, может стать поводом для новых переговоров по разоружению.

По словам Ширяева прошлогодний удар "Орешника" не был связан с ситуацией на войне в Украине.

"Это не имеет отношения к фронтам (в Украине - Ред.), не имеет отношения никакого к положению войск… Это оружие, которое включает в зону поражения всё все страны НАТО, сколько их там есть, кроме США и Канады", - сообщил Ширяев, уточнив, что ракета добивает "до Эдинбурга".

По мнению Ширяева, "Орешник" сделан на базе ракет средней дальности С-20 "Пионер", которые были запрещены договором о запрете на ракеты средней и малой дальности от 1987 года. По его словам, в советское время в Беларуси уже были готовы площадки для размещения "Пионера", где теперь может быть размещен "Орешник". Оттуда эта ракета может быстро нанести "первый обезоруживающий удар" по ядерному комплексу Франции и Британии. Что может быть использовано РФ для побуждения западных стран к переговорам о безопасности в Европе.