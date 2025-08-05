В пятницу 8 августа, когда истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа с требованием к главе Кремля Владимиру Путину прекратить огонь, может стать переломным днём. Причем его значение выходит далеко за пределы войны в Украине и может иметь глобальные последствия.

Большинство прогнозов сейчас сводятся к тому, что Путин отвергнет ультиматум и никакого перемирия не будет. Правда, некоторые полагают, что Кремль с Белым домом все-таки близки к сделке, но таких подавляющее меньшинство, хотя при определенных обстоятельствах (о которых скажем ниже) они могут оказаться правы.

Для мировой геополитики события после 8 августа будут иметь грандиозное значение в любом случае.

Напомним, Трамп обещает в случае отказа Путина от перемирия ввести 100%-ные пошлины против покупателей российской нефти, крупнейшие из которых - это Индия и Китай.

И хотя изначально в западных СМИ царил скепсис относительно готовности Трампа ввести подобные санкции, однако президент США в последние дни обещает это столь часто, что отказ от введения станет очень сильным имиджевым ударом по нему.

Однако и введение санкций тоже несёт для США и лично для Трампа огромные риски.

Если Китай, Индия и прочие страны не откажутся от закупок нефти из РФ и Трамп объявит о 100%-ных пошлинах на их товары, то мир ждёт новый виток торговой войны. Будет сорвано торговое перемирие с Китаем со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая, например, ещё большие ограничения поставок из Китая редкоземельных металлов. Торговая война начнётся и с Индией, которую Вашингтон рассматривал как противовес Китаю.

А если в итоге Трамп будет вынужден пойти на попятную и отменить пошлины, так и не добившись ограничения экспорта российской нефти, то это будет уже не просто имиджевым ударом, а геополитическим разгромом Америки. Причем в данном случае вопросы войны в Украине или отношений с Россией для Китая, Индии и прочих стран глобального Юга вторичны. На первый план выходит принцип суверенитета. Могут ли Китай, Индия и другие позволить США диктовать, с кем им разрешено торговать, а с кем нет? Или нужно поставить американцев на место, показав, что они не могут приказывать другим государствам, с кем ввести торговлю? Безусловно, в случае введения Вашингтона пошлин экономики Индии и Китая пострадают. Но вопрос суверенитета в Пекине и Нью-Дели могут посчитать более важным, чем экономическую выгоду.

К слову, отдельный вопрос, почему демократы, которые в последние месяцы вместе с "ястребами"-республиканцами активно продвигают идею введения пошлин против покупателей российской нефти, сами их не ввели, когда были при власти. Не потому ли, что не хотели оказаться в той же крайне рискованной ситуации, в которую теперь попал Трамп?

В общем, ставки для Трампа колоссальные.

Избежать этих рисков он может двумя способами.

Первый: заставить Индию, а потом и Китай отказаться от российской нефти. Судя по всему, это сейчас и есть главная задача для Трампа. Тем более что если вторичные санкции принудят другие страны прекратить закупки российской нефти, то подобный инструмент США смогут затем использовать и по любым другим поводам против любых государств. Поэтому давление на Нью-Дели и Пекин с стороны Штатов сейчас существенно вырастет. Но неизвестно, сработает ли оно, какой ответ дадут индийцы и китайцы, а также Россия: будет ли она резко эскалировать ситуацию.

Второй, если первый вариант не сработает, - попытаться вновь договориться с РФ о завершении войны в Украине. Причем в ситуации, когда рычаги принуждения уже почти исчерпаны, склонить Путина к прекращению огня могут только очень большие уступки. И не только со стороны Трампа, но и Украины, для чего потребуется очень жесткое давление на украинские власти со стороны Вашингтона.

Последний вариант, впрочем, сейчас кажется почти фантастическим. Тем более что его также будет очень непросто реализовать из-за сопротивления Киева, Европы и многих сил внутри США.

Но ставки, повторимся, очень высоки. А потому после 8 августа могут быть очень неожиданные повороты событий.