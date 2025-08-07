В Украине со скептицизмом реагируют на идею саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет The New York Times.

Несмотря на заявления президента США о стремлении положить конец войне и провести в дальнейшем трёхстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского, в Киеве опасаются, что Кремль может использовать переговоры как инструмент давления.

Близкий к Банковой политолог Фесенко назвал инициативу "опасным переговорным туннелем" и предположил, что Кремль может "пытаться заманить Трампа в ловушку", чтобы затем "навязать Зеленскому и Украине смягчённый вариант мира вариант мира на российских условиях".

В свою очередь, отмечает издание, "Зеленский запланировал на четверг встречи с лидерами по всей Европе, стремясь представить единый фронт с союзниками перед любым саммитом".

Ранее появились сообщения, что президент США Дональд Трамп согласится на встречу с Владимиром Путиным только в том случае, если российский лидер также проведёт переговоры с Владимиром Зеленским.

"Чтобы встреча состоялась, Путину необходимо встретиться с Зеленским. Место встречи пока не определено", – сообщил The New York Post неназванный представитель Белого дома.

Позже ещё одно американское медиа со ссылкой на анонимные источники сообщило, что условие Трампа для встречи с Путиным - предварительная встреча российского президента с Зеленским.

Известно, что согласие президента США Дональда Трампа на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе будет сложно реализовать на практике в такие сжатые сроки. В то же время официально Белый дом подтверждает готовность встретиться.