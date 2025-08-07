Многое должно произойти до встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Сегодня был хороший день, но впереди у нас много работы", – добавил он.

Также Рубио сказал, что теперь "мы лучше понимаем условия, при которых Россия могла бы прекратить войну". По его словам, "ключевыми элементами" будущих договоренностей станут территориальные вопросы.

Трамп в ближайшие "пару дней" может провести телефонный разговор с Путиным, но "звонок еще не запланирован", - добавил Рубио.

"Мы не знаем, состоится ли встреча Трампа и Путина на следующей неделе, это зависит от того, насколько далеко смогут продвинуться стороны", - считает глава Госдепартамента США.

Он также сказал, что встреча Уиткоффа с Путиным была продуктивной. США считают, что "стали ближе к завершению войны в Украине, чем были ранее", добавил Рубио.

Также госсекретарь высказал мнение, что на определённом этапе на переговорах по Украине должно быть объявлено о режиме прекращения огня.

В то же время госсекретарь сообщил, что Трамп примет решение о возможности введения новых санкций против России в ближайшие 24-36 часов.

Ранее стало известно, что согласие президента США Дональда Трампа на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе будет сложно реализовать на практике в такие сжатые сроки.