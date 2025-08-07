Президент США Дональд Трамп согласится на встречу с Владимиром Путиным только в том случае, если российский лидер также проведёт переговоры с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил The New York Post неназванный представитель Белого дома.

"Чтобы встреча состоялась, Путину необходимо встретиться с Зеленским. Место встречи пока не определено", – сказал он.

Позже ещё одно американское медиа со ссылкой на анонимные источники сообщило, что условие Трампа для встречи с Путиным - предварительная встреча российского президента с Зеленским.

Телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что "президент Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы встреча с Трампом состоялась".

Ранее помощник Путина Ушаков заявил, что место встречи двух президентов уже определено. Также он сказал, что Кремль не давал своего согласия на встречу с Зеленским. Официальных опровержений этой информации из Белого дома пока не поступало.

Известно, что согласие президента США Дональда Трампа на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе будет сложно реализовать на практике в такие сжатые сроки. В то же время официально Белый дом подтверждает готовность встретиться.

"Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Государственный департамент также в курсе и начал подготовку к объявленной встрече.

"Многое должно произойти до встречи" президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. "Сегодня был хороший день, но впереди у нас много работы", – добавил он.