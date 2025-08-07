США и РФ договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Место встречи уже согласовано, однако о нем объявят позже.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга.

"По предложению американской стороны была, в принципе, согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - сказал журналистам Ушаков.

Он уточнил, что ориентировочно встреча может состояться на следующей неделе.

"Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно", – сказал помощник президента РФ.

При этом спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что запланированная встреча Путина и Трампа может стать "исторической".

"Это может стать исторической встречей. Диалог возобладает", - написал он и отметил, что российский рынок акций вырос более чем на 5% после заявлений о предстоящей встрече.

Ушаков также подчеркнул, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но Москва оставила это без комментария.

Напомним, вчера газета New York Times сообщила о предстоящей встрече Трампа с Путиным, а затем о трёхстороннем саммите президентов США и России с участием и Зеленского. Однако фициально это не подтверждалось.

