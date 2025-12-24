Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана, который делегации из Киева и Вашингтона обсуждали на переговорах в США.

Президент назвал их на встрече с журналистами:

Подтверждение суверенитета Украины. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения. Гарантии безопасности. Численность ВСУ должна составлять 800 тысяч человек в мирное время. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 Североатлантического альянса. В случае вторжения РФ в Украину они должны предусматривать военный ответ и восстановление санкций. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах. Украина станет членом ЕС в определённый срок (Киев хочет зафиксировать дату вступления). Пакет глобального развития для Украины, который будет определён в отдельном инвестиционном соглашении. Создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечь 800 миллиардов долларов. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Безъядерный статус Украины. Статус Запорожской АЭС. Обязательство Украины и РФ внедрить образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости. Статус оккупированных территорий. Обязательство РФ и Украины не изменять договорённости силой. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Чёрного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована. Обмен пленными по принципу "все на всех", возвращение гражданских лиц, детей и политзаключённых. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Юридическая обязательность соглашения. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Дональдом Трампом. После согласия сторон с документом немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Кроме базового плана с пунктами обсуждаются отдельные дополнения по таким направлениям:

трехсторонний (Украина, США и Европа) документ о гарантиях безопасности;

двусторонний документ - гарантии безопасности США для Украины;

дорожная карта процветания Украины - проработанный с США документ о восстановлении и экономическом развитии, который содержит видение развития до 2040 года.

О чём говорит озвученный Зеленским план

Журналистка Юлия Забелина, присутствовавшая на вчерашней встрече с президентом, уточнила, что озвученные Зеленским пункты - это текущая редакция мирного соглашения, согласованная Украиной и США, но еще без правок РФ.

Впрочем, сейчас это даже не очень важно, поскольку Зеленский признал, что по ключевому пункту о территориях компромисса нет: он не согласен на вывод украинских войск из Донбасса, а без решения этого вопроса подвижки и по всем остальным пунктам невозможны.

Хотя президент Украины всё время подчеркивает, что вывод войск – это требование только России, а США "предлагают компромиссные варианты", судя по многочисленным утечкам в СМИ и полунамёкам Трампа, вывод ВСУ из Донецкой области – требование и Москвы, и Вашингтона.



Исходя из слов Зеленского, это условие он выполнять не хочет, предлагая "стоять там, где стоим", то есть остановить войну по линии фронта. А на это не согласна Россия.



Правда, президент допускает создание некоей свободной экономической зоны на Донбассе. Но во-первых, непонятно, что это вообще такое. В плане Трампа, утечки о котором ранее публиковали СМИ, ни о какой свободной экономической зоне речь не шла. В нём упоминалось, что после вывода украинских войск из Донецкой области там будет создана демилитаризированная зона, но она будет находиться под контролем России. То есть туда не войдет российская армия, но все остальные российские структуры (гражданские администрации, полиция, ФСБ, Росгвардия и т.д.) там будут. Судя по заявлению помощника президента РФ Юрия Ушакова, на такой вариант Москва согласна.



Во-вторых, можно, конечно, допустить, что Зеленский использует оборот "свободная экономическая зона" для маскировки своей готовности вывести войска из Донецкой области и передать контроль над ней РФ. Однако он добавляет в качестве обязательного условия проведение референдума по этому вопросу. Причем, как он уже заявлял и раньше, для этого необходимо прекращение военных действий по линии фронта, на что Москва уже ответила отказом. Да и результат на референдуме, скорее всего, будет негативным.



То есть украинские власти по-прежнему не хотят идти на выполнение ключевого требования США и РФ.



Безусловно, есть большой вопрос, согласится ли со своей стороны Москва с другими пунктами этого плана, а также с отсутствием в нём отдельных позиций, которые были в первоначальном плане Трампа из 28 пунктов: например, фиксация отсутствия претензий Украины и России друг к другу по итогам войны. Однако без решения территориального вопроса, это, повторимся, пока значения не имеет, поскольку территории – ключевой момент.

Судя по публикациям в СМИ, Трамп пытается изменить позицию Киева по вопросу вывода войск из Донбасса при помощи "пряника" - гарантий безопасности Украине, которые он назвал платиновыми, а в озвученном Зеленским плане из 20 пунктов они приравнены к 5-й статье устава НАТО, согласно которой нападение на одну из стран Альянса приравнивается к нападению на всех его членов. Но, как видим, пока этот "пряник" не убедил Зеленского пойти на территориальные уступки. Причина понятна: в Киеве сильно сомневаются, что США и НАТО в реальности будут готовы вступать в боевые действия на стороне Украины или хотя бы сбивать российские ракеты в случае новой войны, несмотря на любые прописанные гарантии. Поэтому "пряник" Зеленский принять готов, как и попиариться на том, что добился надежнейших гарантий безопасности, однако идти из-за него на серьезные уступки вряд ли будет.



Позиция Киева по вопросу вывода войск и прочих спорных условий может измениться только в случае крайне жесткого давления со стороны Трампа либо резкого ухудшения ситуации на фронте или в тылу: блэкаута, полной блокады портов и т.п. Но неизвестно, произойдут ли столь масштабные ухудшения. К тому же, если они случатся, условия РФ могут ещё больше ужесточиться. Также пока неизвестно, готов ли Трамп к жестким мерам давления на Киев, чтобы ускорить изменение позиции Зеленского. По большому счету, сейчас это ключевой вопрос по дальнейшему ходу переговоров.

Правда, Зеленский наверняка попытается переиграть ситуацию в свою пользу, убедив Трампа согласиться на свою версию плана с пунктами, которые Москва точно отвергнет, после чего призвать Вашингтон начать давить на Кремль, а не на Киев.



Хотя и здесь не очень понятно, готов ли на это пойти Трамп, с учётом того что любые меры давления на РФ (санкции, поставки новых видов оружия) не дадут быстрого результата в виде значительного смягчения позиции России, зато могут привести к резкой эскалации в российско-американских отношениях вплоть до угрозы ядерной войны.



Поэтому не исключено, что Трамп выберет вариант позволить сторонам еще повоевать, ожидая, что изменение ситуации на поле боя или в тылу в Украине либо России со временем создаст более благоприятную ситуацию для мирного соглашения. Правда, ждать этого можно еще долго. А менее чем через год в США довыборы в конгресс, на которых противники Трампа, безусловно, припомнят провал попыток закончить войну в Украине.

Поэтому, повторимся, ключевой вопрос – какой из трех путей (давить на Киев, на Москву или просто ждать) выберет в ближайшее время Трамп. И в этом смысле мяч в мирных переговорах сейчас на его стороне, а не на стороне Зеленского или Владимира Путина.