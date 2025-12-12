Россия может согласиться на создание демилитаризированной зоны на Донбассе, где будут отсутствовать российские военные.

Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

При этом, как следует из его слов, такая зона должна быть де-факто под контролем РФ и туда могут быть введены другие российские силовики.

"Рано или поздно, если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль РФ. Только от этого будет зависеть и всё остальное. Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом - об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни", - сказал Ушаков.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор возражал против вывода украинских войск с этой территории.

Напомним, создание демилитаризованной зоны предусмотрено американским мирным планом, что вчера подтвердил Зеленский.

Сегодня советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев согласен на вывод войск из Донецкой области, но только если и Россия отведёт войска. Позже на Банковой уточнили, что речь идёт о теоретической возможности, а не соглашении уже сейчас.

Что это значит, мы анализировали в отдельном материале.