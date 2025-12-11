Новый мирный план США предполагает, что ВСУ покинут Донбасс, Украина откажется от курса в НАТО, но до 2027 года вступит в Европейский Союз.

"Зеркало недели" публикует последнюю версию документа, переданную Киеву.

По данным издания, план включает четыре документа:

соглашение Украины, России, США и Европы из 20 пунктов;

рамочные заверения в сфере безопасности для Украины;

обязательства США касательно НАТО;

отдельное американо-российское соглашение.

Пакет предполагает фиксацию контроля РФ над Крымом, Луганской и Донецкой областями и изменение их статуса только дипломатическим путём.

В Донецкой области предлагается создать демилитаризованную буферную зону (30% территории региона, которые ныне контролируют ВСУ), в которую не входят вооружённые силы сторон. То есть в обновлённом американском плане остаётся пункт о том, что украинские войска выводятся из Донецкой области. Судя по тому, что в целом контроль над Донецкой областью остается за РФ, управлять демилитаризованной зоной будут россияне.

В Запорожской и Херсонской областях США предлагают закрепить текущую линию соприкосновения. Остальные территории за пределами пяти украинских регионов войска РФ должны покинуть - то есть они уйдут из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. После согласования параметров стороны возьмут обязательство не менять границы силой.

Отдельно фиксируется предложение о перезапуске Запорожской АЭС под управлением нового оператора из США с передачей Украине 50% вырабатываемой электроэнергии. То есть 50% будут отдавать России, как и было предусмотрено в первоначальном плане из 28 пунктов.

Документы снимают прежнее требование к Украине закрепить в законодательстве отказ от вступления в НАТО. Вместо этого США предлагают ввести обязательство Альянса не расширяться и не приглашать Украину в члены НАТО, зафиксированное как в отдельном документе, так и в двустороннем американо-российском соглашении. То есть запрет на членство Украины в НАТО остается.

США также заявляют о намерении "модерировать" диалог РФ и НАТО по вопросам безопасности и выступать против размещения иностранных войск в Украине.

США предлагают ограничить численность ВСУ в мирное время до 800 тысяч человек (в первоначальном варианте плана было 600 тысяч).

План содержит положения о гарантиях безопасности, аналогичных 5-й статье НАТО, однако без прямого обязательства вступать в войну на стороне Украины в случае нового нападения. Подписанты обещают в таком случае "сильный военный ответ", но эти гарантии не распространяются на действия Украины на территории РФ. Вводится порог "значительного, намеренного и длительного" нападения РФ, после которого США определят меры реагирования. Отдельное рамочное соглашение о безопасности носит формат заверений и не является юридически обязательным, уточняет "Зеркало недели". Предусмотрено также 10-летнее соглашение о безопасности и создание мониторинговой комиссии.

США включили в пакет обязательство поддержать вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 года и предоставить преференциальный доступ к рынку Евросоюза на переходный период.

План предполагает проведение выборов в Украине "как можно скорее" после подписания соглашения.

В блоке о восстановлении предлагается создать американо-европейский инвестиционный фонд объёмом 200 миллиардов долларов. Часть замороженных российских активов должна быть разморожена и направлена на восстановление с уточнением процедуры после консультаций с европейской стороной (та же схема была предусмотрена и в первоначальном варианте американского плана).

Американо-российский документ предусматривает использование под управлением США 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов с созданием отдельного инструмента для совместных проектов США и РФ.

Двустороннее соглашение США и России включает взаимные обязательства: помимо отказа США поддерживать приглашение Украины в НАТО и обязательства противодействовать размещению иностранных войск в Украине в нем предусмотрено экономическое сотрудничество и реинтеграция России в глобальные площадки "при выполнении условий". Также в этом документе будут указаны обязательства РФ о политике ненападения.

Некоторые подробности о текущей редакции мирного плана сообщает и Financial Times. Как пишет газета, план не требует от России отводить войска на Донбассе, а только от Украины. В нем предлагается создать на севере Донецкой области "нейтральную демилитаризованную буферную зону" по аналогии с корейской.

Отметим, что ни в одном из ранее опубликованных вариантов мирного плана не было требования к РФ об отводе войск из восточной части Донецкой области.

Ранее версию документа с американскими правками публиковали западные СМИ.

О том, какие изменения в мирный план США внесли Украина и европейские партнёры, мы рассказывали в отдельном материале.