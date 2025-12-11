Правки Украины к проекту мирного плана США, переданные вчера Вашингтону, внесены в сотрудничестве с Европой и касаются территориальных вопросов.

Об этом пишет издание Axios.

Украинская сторона направила документ после нескольких дней консультаций с ключевыми европейскими союзниками: Великобританией, Францией и Германией. По данным источников Axios, ответ Киева содержит замечания и уточнения, которые, как отметил источник издания, украинский чиновник, нужны, "чтобы вся схема была реализуема".

В документ включены новые идеи по урегулированию "чувствительных вопросов", связанных с территорией и ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

Сегодня в онлайн-формате должно состояться обсуждение правок американской и украинской делегациями, добавляет издание.

Напомним, вчера The Washington Post опубликовала текущую версию мирного плана Вашингтона, по которой Запорожская АЭС не будет находиться под российской оккупацией. Обсуждается вариант, при котором США могут взять на себя управление этим стратегически важным объектом.

Тем временем СМИ также пишут, что США передали Европе конфиденциальные предложения о возвращении России в мировую экономику.