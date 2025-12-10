В мирном плане США говорится о необходимости обеспечить в Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы.

Об этом во время выступления перед российскими сенаторами сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В тех предложениях - надеюсь, не раскрываю большого секрета, - которые Стивен Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом Российской Федерации, специально сказано о необходимости обеспечить в Украине... права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами", - сказал Лавров.

Он добавил, что в правках Украины и Европы содержится призыв к Киеву "выполнять все нормы в отношении меньшинств и религиозных свобод, которые приняты в Европейском Союзе". По его словам, Москва считает, что между этими двумя позициями есть большая разница.

Пока поправки к мирному плану США носят секретный характер, но "тем не менее про права человека секретничать нельзя", отметил министр.

Также он заверил, что Россия не собирается нападать на Европу, но если европейские войска будут размещены в Украине, это "получит ответ России".

Кроме того, Лавров рассказал о согласии Дональда Трампа с позицией РФ, согласно которой первопричина войны в Украине - её стремление в НАТО и она "должна быть ликвидирована".

Ранее The Financial Times писала, что в плане США предусмотрен официальный статус русского языка в Украине и восстановление УПЦ.

При этом ещё летом Лавров говорил, что Россия не настаивает на государственном статусе русского языка в Украине.