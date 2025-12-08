Бывший советник Трампа призвал полностью остановить поддержку Украины для реализации мирного плана США
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон призвал полностью прекратить финансовую, военную и разведывательную поддержку Украины, заявив, что без этого невозможна реализация разработанного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта.
Об этом Бэннон рассказал в интервью журналу American Conservative.
"Нужно все это прекратить. Все. Деньги. Оружие. Разведывательную поддержку", – сказал он.
Но сам Бэннон считает, что это маловероятно.
"Трамп не хочет просто перекрыть поставки оружия в Украину и ускорить завершение этого конфликта, потому что он знает, что Украина проиграет, и не хочет, чтобы его в этом обвинили. Он хочет иметь возможность сказать, что Запад, включая США, поддерживал Украину до самого конца, и что Украина виновата в проигрыше", – объяснил он.
Также Бэннон назвал текущий проект мирного плана урегулирования конфликта из 28 пунктов чрезмерно сложным и практически нереализуемым, поскольку есть пункты, по которым достижение компромисса невозможно – в частности, вопрос о НАТО и численности украинской армии.
