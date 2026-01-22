Сегодняшний захват французами танкера российского теневого флота вызвал большой шум из-за того, что, во-первых, о нем лично сообщил Макрон. Во-вторых, из-за того, что заявление об этом он опубликовал в своем Х почти одновременно с началом выступления Зеленского в Давосе, где президент Украины призвал европейцев быть решительными в отношении РФ.

В частности - захватывать танкеры теневого флота.

И тут вот Макрон буквально сразу и захватил. Не исключено, что такое совпадение было не случайно и должно было усилить эффект и от новости про танкер, и от речи Зеленского.

Ранее танкеры "теневого флота" РФ начали захватывать США, но только те, которые пытались прорвать блокаду Венесуэлы.

И случай с французами как бы должен был продемонстрировать, что теперь то же самое может быть с "теневым флотом" и в европейских водах.

Однако, на самом деле, пока сенсации в произошедшем никакой нет: в Европе таких инцидентов уже было немало, но все они заканчивались тем, что судно после проверки отпускали.

Париж в октябре прошлого года уже арестовывал танкер, перевозивший российскую нефть, но через несколько дней корабль был освобожден. Также поступали финны и немцы, когда задерживали суда, шедшие в российские порты или из них.

А потому пока рано говорить о том, что это некий новый поворот в политике Европы. Нужно посмотреть, что будет с судном далее.

По морскому международному праву нельзя захватывать суда в нейтральных водах. А если такое и происходит, то это может быть воспринято как объявление войны.

И эту грань европейцы пока переходить опасаются. А американцы делают захваты пока только в связи с блокадой Венесуэлы. И иногда - в связи с Ираном.

Однако, призывы начать тотальный перехват подсанкционных судов, перевозящих российскую нефть все чаще идут и из Киева, и из Европы, и со стороны части республиканцев в США.

Но если этот процесс будет запущен, то может действительно привести к крайне резкой реакции РФ и, возможно, Китая, который также уже пострадал от блокировки судоходства из Венесуэлы. А потенциально американцы могут применить подобные меры и к его судам.

Как мы уже писали - возможная блокада судоходства в РФ и Китай является одним из главных рисков начала глобального конфликта в мире. И, в том числе и поэтому, пока к ней страны Запада по факту не прибегают.

Но ситуация балансирует "на грани". И в этом плане будет показательно, что далее произойдет с захваченным французами судном.