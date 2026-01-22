Франция задержала подсанкционный танкер с российской нефтью. Судно следовало из России в Средиземном море.

Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, танкер был задержан при участии "нескольких союзников".

"Мы не потерпим никаких нарушений. Сегодня утром французские ВМС поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, подпадающего под международные санкции и подозреваемого в плавании под чужим флагом. Операция была проведена в открытом море в Средиземном море при поддержке нескольких наших союзников", - пишет Макрон.

По его словам, операция была осуществлена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Макрон добавил, что начато судебное расследование, а судно было перенаправлено, но не уточнил, куда именно.

"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины", - подчеркнул президент Франции.

Напомним, власти Великобритании хотят вслед за США начать задерживать танкеры теневого флота. Правительство страны уже нашло для этого юридическое обоснование.

О последствиях задержания танкеров РФ для всего мира и Украины мы писали в отдельном материале.